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Канада выделит $1,76 млн на поддержку гражданского общества в Белоруссии

Канада выделит $1,76 млн на поддержку гражданского общества в Белоруссии

Правительство Канады выделит 2,25 млн канадских долларов ($1,76 млн) на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы МИД Канады Марка Гарно, передает ТАСС.

"Канада выделит 2,25 млн долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Белоруссии", - говорится в документе. В МИД указали, что выделенные средства "помогут укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы". Данные средства, в частности, пойдут на поддержку независимых СМИ.

После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года, в стране прошли массовые акции протеста. Победу на выборах с 80,1% голосов одержал президент Александр Лукашенко, второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Власти Канады поддержали протестующих и вместе с Великобританией дважды ввели санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников.

tass.ru
  • Сегодня, 06:42
  • DTV
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