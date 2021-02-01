На заседании Оперативного штаба при Президенте говорили о том, что санитарно-эпидемиологической службой дано добро на постепенное возвращение в строй спортивных учреждений, в том числе и относительно проведения мероприятий с участием зрителей. Трибуны могут быть заполнены не более, чем на треть и при условии, что такая рассадка обеспечит полутораметровое дистанцирование болельщиков.
Рассматривается запрос администраций развлекательных заведений типа караоке. Специалисты СЭС считают возможным возобновление их работы, но при ограничении количества посетителей, находящихся за одним столом – не более четырех человек. Еще одно обязательное требование: наличие отдельного микрофона для каждой такой группы, передает пресс-служба главы государства.
Президент спрашивал о подвижках в открытии после продолжительного карантинного простоя киноконцертных комплексов. Отмечено, что не принимает пока зрителей новый григориопольский кинотеатр. По словам главы местной администрации первые сеансы запланированы на середину текущей недели.
Говорили сегодня и о культурно-массовых мероприятиях, которыми традиционно богаты конец февраля-март. Пандемия не отступила, потому пока еще не время для массовости, уверены члены штаба. Готовятся нормативы, ограничивающие число участников и устанавливающие иные условия проведения разного рода творческих, развлекательных, образовательно-просветительских и культурно-воспитательных мероприятий.
Затронули на заседании тему распространения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях. На данный момент в местах лишения свободы зафиксировано 155 фактов инфицирования, проинформировала Министр юстиции Александра Тумба. По ее словам, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, в редких – с температурой до 38 градусов. На сегодняшний день запланировано повторное тестирование заключенных, прошедших курс лечения от коронавируса. Для своевременного выявления возможных очагов инфицирования продолжается выборочное проведение исследований проб биоматериала, взятого у представителей отдельных отрядов исправительных учреждений. Для заболевших усилено питание. Закуплены антикоронавирусные лекарства и препараты витаминной группы. Вадим Красносельский подчеркнул, что лечение граждан, находящихся в учреждениях ГСИН, должно финансироваться в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, а не за счет лимитов Минюста. Отмечена также необходимость проведения заключенным под стражу носителям вируса исследований с помощью КТ – по назначению врача либо при наличии у больного сопутствующих заболеваний или возрастного показателя. Для организации эффективного лечения в пенитенциарные заведения командированы три медика.
На заседании штаба сообщили о поступлении в республику гуманитарной помощи по линии ВОЗ. Речь идет об аппаратах ИВЛ, комплектующих для кислородных концентраторов, расходных материалах для пульсоксиметров, кислородных масках. Президент ПМР выразил благодарность представителям Всемирной организации за оказанную поддержку, а также обратил внимание на социальную ответственность приднестровского бизнеса. Компания «Интерднестрком» оказала содействие в доставке в республику партии кислородных концентраторов (они сегодня-завтра будут распределены между учреждениями системы здравоохранения), а фирма «Шериф» приобрела двадцать карет скорой помощи производства «FORD». Учитывая, что до этого были заменены 24 машины, то на сегодняшний день можно говорить о практически стопроцентном обновлении автопарка республиканской службы скорой медицинской помощи. При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что не стоит полностью списывать старые УАЗы, так как они могут оказаться полезны в периоды, когда из-за погодных условий некоторые участки дорог оказываются труднопроходимыми для иномарок.
Обсуждая обеспеченность медучреждений лекарственными средствами и средствами защиты, Вадим Красносельский спрашивал, в достатке ли COVID-тесты. По словам главы профильного ведомства, на складах Минздрава 3536 тестов на антитела и 91850 антигентестов. Говорили на совещании и о возобновлении полноценной работы поликлинической службы и стационаров не коронавирусного профиля. Кристина Албул сообщила, что деятельность большинства отделений возобновлена. Президент призвал уделить повышенное внимание онкологическим заболеваниям, подчеркнув, что недопустимо ведя борьбу с одним недугом запустить лечение и профилактику других. president.gospmr.org