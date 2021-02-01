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На визит Майи Санду в Париж потратили 33 400 леев
Делегация во главе с Майей Санду в период 3-4 февраля находилась с официальным визитом во Франции.
Согласно документу, опубликованному аппаратом президента РМ, на этот визит было потрачено 33 400 леев, из которых 10 400 леев - суточные, сообщает point.md cotidianul.md
На размещение было потрачено 7600 леев, а на авиабилеты - 15 400 леев.
Ранее на визит Майи Санду в Киев было потрачено 15 900 леев, а визит в Брюссель обошелся в 45 800 леев.
point.md
- Вчера, 19:29
- DTV
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