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На визит Майи Санду в Париж потратили 33 400 леев

На визит Майи Санду в Париж потратили 33 400 леев

Делегация во главе с Майей Санду в период 3-4 февраля находилась с официальным визитом во Франции.

Согласно документу, опубликованному аппаратом президента РМ, на этот визит было потрачено 33 400 леев, из которых 10 400 леев - суточные, сообщает point.md cotidianul.md

На размещение было потрачено 7600 леев, а на авиабилеты - 15 400 леев.

Ранее на визит Майи Санду в Киев было потрачено 15 900 леев, а визит в Брюссель обошелся в 45 800 леев.

point.md
  • Вчера, 19:29
  • DTV
  • Просмотров: 55
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