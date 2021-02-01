Сегодня в конференц-зале Министерства здравоохранения ПМР состоялось рабочее совещание Главы ведомства Кристины Албул с приднестровскими врачами-инфекционистами. Главными темами на обсуждении стали – прогноз заболеваемости COVID-19 на полгода для определения потребности в закупке лекарственных средств и изучение динамики антител к новой инфекции.
Врачи заявляют, прогноз заболеваемости зависит от вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.
«Стабилизация тенденции к снижению будет наблюдаться только после вакцинации. Все эпидемии угасают благодаря этому. Вакцина – одна из самых эффективных мер по предотвращению эпидемической вспышки», - заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.
Министр здравоохранения Кристина Албул отмечает, иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется ровно через 42 дня и длится 2 года. В России нередко регистрируются случаи заболевания вакцинированных людей в этот промежуток времени. Происходит это из-за контакта человека с зараженным. Поэтому главным советом в этот период формирования иммунитета – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер и по возможности самоизоляции.
Также следует отметить, что вакцинироваться могут только те, кто не переболел коронавирусом. Врачи пришли к тому, что существует необходимость в изучении динамики образовавшихся в организме переболевшего человека антител. Это позволит понять, сколько их вырабатывается, от чего это зависит и на протяжении какого количества времени сохраняется иммунный ответ.
Исследовать на антитела будут медицинских работников Республиканской клинической больницы, Слободзейского госпиталя и Бендерской центральной городской больницы. Это около 50 человек, перенесших инфекцию с начала октября.
Участники совещания сошлись во мнении, что при определении потребности в медикаментах необходимо опираться на заболеваемость за период марта-апреля прошлого года, т.е. на 400-500 заболевших в сутки. Таким образом, все инфекционные госпитали республики будут в полной мере снабжены лекарственными препаратами для лечения СОVID-положительных пациентов.
«Мы должны быть готовы к тому, что во всем мире ожидается подъем третьей волны на конец февраля-март. Усугубляет ситуацию и то, что на этот период наблюдается рост заболеваемости ОРВИ», - отметила Инна Палади. minzdrav.gospmr.org