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Минздрав изучит динамику антител к коронавирусу

Минздрав изучит динамику антител к коронавирусу

Сегодня в конференц-зале Министерства здравоохранения ПМР состоялось рабочее совещание Главы ведомства Кристины Албул с приднестровскими врачами-инфекционистами. Главными темами на обсуждении стали – прогноз заболеваемости COVID-19 на полгода для определения потребности в закупке лекарственных средств и изучение динамики антител к новой инфекции.

Врачи заявляют, прогноз заболеваемости зависит от вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

«Стабилизация тенденции к снижению будет наблюдаться только после вакцинации. Все эпидемии угасают благодаря этому. Вакцина – одна из самых эффективных мер по предотвращению эпидемической вспышки», - заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.

Министр здравоохранения Кристина Албул отмечает, иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется ровно через 42 дня и длится 2 года. В России нередко регистрируются случаи заболевания вакцинированных людей в этот промежуток времени. Происходит это из-за контакта человека с зараженным. Поэтому главным советом в этот период формирования иммунитета – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер и по возможности самоизоляции.

Также следует отметить, что вакцинироваться могут только те, кто не переболел коронавирусом. Врачи пришли к тому, что существует необходимость в изучении динамики образовавшихся в организме переболевшего человека антител. Это позволит понять, сколько их вырабатывается, от чего это зависит и на протяжении какого количества времени сохраняется иммунный ответ.

Исследовать на антитела будут медицинских работников Республиканской клинической больницы, Слободзейского госпиталя и Бендерской центральной городской больницы. Это около 50 человек, перенесших инфекцию с начала октября.

Участники совещания сошлись во мнении, что при определении потребности в медикаментах необходимо опираться на заболеваемость за период марта-апреля прошлого года, т.е. на 400-500 заболевших в сутки. Таким образом, все инфекционные госпитали республики будут в полной мере снабжены лекарственными препаратами для лечения СОVID-положительных пациентов.

«Мы должны быть готовы к тому, что во всем мире ожидается подъем третьей волны на конец февраля-март. Усугубляет ситуацию и то, что на этот период наблюдается рост заболеваемости ОРВИ», - отметила Инна Палади.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 19:36
  • DTV
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