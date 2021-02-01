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Польша, Германия и Швеция высылают российских дипломатов

Польша, Германия и Швеция высылают российских дипломатов

Германия, Польша и Швеция объявили в понедельник вечером персонами нон грата трех российских дипломатов, работающих в каждой из стран, в качестве ответной меры на высылку из РФ своих дипломатов, которые участвовали в несанкционированных акциях.

Три страны объявили о своем решении одновременно. Российский МИД уже отреагировал на этот шаг, назвав его необоснованным и недружественным, передает ТАСС.

Высылка дипломатов
5 февраля в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест.

Сообщения о высылке российских дипломатов были опубликованы в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств европейских стран практически одновременно.

"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - говорится в сообщении в Twitter польского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ указали, что высылкой сотрудника российского посольства в Берлине реагируют "на решение Российской Федерации от пятницы". "Это решение является неоправданным", считают в МИД Германии. По мнению германского внешнеполитического ведомства, немецкий дипломат действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и получал информацию о развитии событий на месте.

"Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

В интервью агентству TT она заявила, что в Стокгольме рассматривают решение РФ как недружественное. "Россия не оставила нам выбора", полагает Линде. При этом она вновь утверждала, что шведский дипломат не участвовал в демонстрации, а только наблюдал за ней.

Реакция России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия трех европейских стран в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что действия российского МИД были обоснованы и предприняты "с наличием фактов на руках". "Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактический материал. Мы сказали, что это не просто некий политический жест, а это абсолютно обоснованное решение", - пояснила официальный представитель МИД.
tass.ru
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 55
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