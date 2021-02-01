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ГУпЧС МВД ПМР предупреждает население об опасности. Из-за переменчивой погоды в республике на крышах образуются хрупкие сосульки.
Спасатели настоятельно рекомендуют прохожим соблюдать осторожность:
- держаться подальше от жилых домов, рекламных щитов и высоких козырьков;
- услышав подозрительный шум сверху, прижаться к стене здания;
- не ходить по улице в наушниках, иначе вы не услышите шума падающего снега и льда с крыши;
- избегать нахождения вблизи линий электропередач и зданий, с которых возможен сход снега.
Если вы обнаружили нависшую с крыши ледяную глыбу, сообщите об этом владельцам здания или обратитесь к работникам жилищно-коммунального хозяйства.
Будьте внимательны!
mvdpmr.org
- Вчера, 19:58
- DTV
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