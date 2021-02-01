Лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что его партия будет участвовать в досрочных парламентских выборах.
"Мы будем участвовать в парламентских выборах. У нас до сегодняшнего дня были проблемы на президентских выборах, потому что президенты, на мой взгляд, избираются не по конституции", - заявил Воронин в программе Cutia Neagră на TV8, передает point.md
Он выразил уверенность, что парламент РМ не поддержит правительство, предложенное Натальей Гаврилицей.
"За кого там голосовать? Я уважаю некоторых из них, но они не команда", - считает лидер ПКРМ.
Ранее глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут в июне.