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В Молдове вводится профессиональный стандарт по уходу за престарелыми

В Молдове вводится профессиональный стандарт по уходу за престарелыми

В «Официальном мониторе» от 5 февраля опубликован приказ Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты № 31 от 25 января 2021 г. об утверждении профессионального стандарта «Помощник по уходу на дому» („Îngrijitor la domiciliu”).

Согласно документу, эта профессия относится к категории тех, на которые наблюдается растущий спрос, принимая во внимание старение населения и политику оказания помощи на базе сообщества, на дому у получателя помощи, а также все более непомерно высокие затраты на уход в учреждениях интернатного типа, пишет mybusiness.md.

Инвестиции в долгосрочную работу - это экономическая возможность и приоритетное направление для создания рабочих мест и социальной поддержки семей. В то же время профессия предполагает кратковременное обучение и компенсацию затрат, связанных с этим обучением, а также комплекс комбинированных медицинских и социальных услуг, предоставляемых одним человеком.

В документе прописаны требующиеся условия работы, профессиональные риски, перспективы на рынке труда, оборудование и приспособления (в том числе медицинские), используемые в рабочем процессе.

Работа предполагает не только оказание гигиенических услуг бенефициару, но и поддержание чистоты и гигиены жилища, питание и мониторинг здоровья бенефициара, проведение назначенного лечения, обеспечение передвижения,транспортировки бенефициара и др.

Работа по уходу на дому практикуется в сфере оказания социально-медицинских услуг на дому, предлагаемых поставщиками социальных и медицинских услуг, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы. Лицо, осуществляющее уход на дому, - это обученный человек, обладающий особыми навыками и профессиональными знаниями оказания помощи и оказания профилактических, лечебных, реабилитационных и паллиативных услуг под наблюдением / координацией медицинских работников.

Профессии присвоен код CORM 532203, а уровень CNCRM - 3.

В обществе давно ведутся разговоры о том, что многие жители благополучных стран хотели бы перебраться на старости в Молдову, поскольку цены на многие вещи (в том числе и на уход за престарелыми) здесь намного ниже, чем в Европе или США. Однако до сих пор законодательной базы для такой работы не было.

mybusiness.md
  • Сегодня, 07:17
  • DTV
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