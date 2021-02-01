В Правительстве обсудили развитие мелиорации. К разговору были приглашены Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства Ефимий Коваль, а также директор ГУП «Оросительные системы» Иван Ботя. Открывая встречу, Глава Правительства акцентировал внимание на важности проводимой работы в части развития мелиоративного комплекса, сообщает gov-pmr.org
«В прошлом году Правительством была утверждена программа по развитию оросительных систем. По инициативе Правительства был введен сбор, средства от которого уже учтены в Законе «О республиканском бюджете» и будут использованы как источник ремонта и реконструкции оросительных систем. Важный шаг мы сделали в плане смены организационно–правовой формы собственности ГУ «Оросительные системы» – сейчас это ГУП «Приднестровские оросительные системы». Мы поменяли сам механизм финансирования со сметного на межтарифную разницу. Таким образом, был принят ряд шагов, от которых Правительство ожидает серьезных результатов уже в 2021 году», - отметил Александр Мартынов.
Как рассказал Иван Ботя, в этом году планируется запустить 64 насосные станции. В прошлом году эта цифра была на 12 меньше – всего 52. Сейчас специалисты готовятся к ремонту и замене оборудования на некоторых из них. Напомним, в этом году из бюджета для ремонта станций было выделено более 11 млн рублей.
«В план включены головные насосные станции в 2021 году – Ташлык, Чобручи, по Рыбнице 5 станций и по Григориопольскому филиалу КНС 3, - рассказал директор ГУП «Приднестровские оросительные системы». - 11 млн 108 тысяч – это всего план на 2021 год. На ремонтные работы – 9 млн 108 тыс – это замена трубопровода в Чобручах, головная станция Ташлык – демонтаж и монтаж агрегатов, КНС-3 Григорипольский филиал – замена трубопровода 1,5 км, ремонт гидроосевого оборудования по ряду насосных станций. Также на приобретение оборудования заложено 2 млн – это головная станция Ташлык и КНС3 Григориопльский филиал».
Заканчиваются и работы на одной из Суклейских насосных станций. К середине марта она будет полностью готова к поливу земель. Завершен и ряд работ по ремонту и замене двигателей большой мощности в Чобручах. Если в прошлом году там работал всего один насос, то в этом году будут действовать все три.
«Поливной сезон планируем начать своевременно, и будем выполнять все заявки водопользователей», - заключил Иван Ботя.
Благодаря таким масштабным работам в этом году площадь орошаемых земель может вырасти почти на 30% – с 18,5 тысяч гектаров до почти 24 тысяч.
Также обсудили и ряд организационных вопросов, связанных с работой предприятия в рамках новой организационно-правовой формы. Говорили и о подготовке кадров. В этом направлении по поручению Премьера проработают возможность обучения молодых специалистов для предприятия и повышения квалификации уже работающих.