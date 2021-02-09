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В Британии хотят сажать на 10 лет за тайное посещение стран из «красного списка»

В Британии хотят сажать на 10 лет за тайное посещение стран из «красного списка»

Власти Великобритании намерены сажать в тюрьму на срок до 10 лет тех, кто пытается скрыть посещение стран из «красного списка» по коронавирусу нового типа, сообщил глава британского министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает gazeta.ru

«Любой, кто пытается скрыть, что находился в стране из «красного списка» за 10 дней до возвращения в Великобританию, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет», – заявил министр.

В британский «красный список» входят 33 страны. Жители Великобритании и Ирландии, возвращающиеся из этих государств, должны будут провести 10 дней на карантине в отеле. При этом путешественникам придется заплатить за такой карантин около $2410.

Ранее британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что в стране не планируют вводить паспорта вакцинации от COVID-19.
  • Сегодня, 15:40
  • DTV
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