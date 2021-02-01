Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые поднявшись выше $48 000. Резкий импульс криптовалюте придало решение Tesla вложиться в нее, сообщает forbes.ru
Цена биткоина впервые в истории поднялась выше $48 000. По данным Coindesk, на торгах во вторник на максимуме криптовалюта продавалась по $48 226, на момент написания новости (10:11 мск) биткоин торговался по $47 830.
Как Tesla разогнала стоимость биткоина до нового рекорда и что будет дальше
Криптовалюта резко пошла в рост 8 февраля на сообщениях о том, что автоконцерн Tesla миллиардера Илона Маска вложил в биткоины $1,5 млрд. В раскрытии для Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания указала, что планирует не избавляться от биткоинов «долгое время», а «в ближайшем будущем» хочет начать принимать их в качестве формы оплаты за свою продукцию.
Маск не впервые влияет на цену биткоина. В конце января основатель Tesla добавил хештег #bitcoin в описание своей страницы в Twitter. Тогда криптовалюта на максимуме за день прибавляла примерно 19% к цене закрытия. CNBC связывал резкий рост биткоина именно с Маском.