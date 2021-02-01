Президент ПМР Вадим Красносельский поручил восстановить возможность факультативного, на добровольной основе, изучения болгарского языка во всех парканских школах. Глава государства напомнил, что большая часть жителей села Парканы – болгары.
«В чём я вижу необходимость изучения болгарского языка, письменности именно на базе школы? Понятно, что болгары, проживающие в Парканах, в семье говорят на болгарском языке. При этом дети ходят в русскую школу, потому что хотят поступить, например, в ПГУ. Но дома-то говорят на болгарском. Зачастую, если нет академического преподавания, язык превращается в суржик – с элементами вставок из других языков, с измененными окончаниями. И постепенно, если мы не вернемся к школьному преподаванию языка, болгарский язык превратится в "парканский" язык. Этого нельзя допустить», - написал Президент в своём телеграм-канале.
Вадим Красносельский подчеркнул, что один из базовых элементов нашей государственной идеи заключается в дальнейшем развитии общности «Приднестровский народ», передает novostipmr.com.
«Это народ, который состоит из многих национальностей и основывается на сохранении языков, культур и традиций… Я глубоко убежден: именно язык формирует культуру. Отказавшись от языка, народ теряет свою идентичность», - отметил Президент. novostipmr.com