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Президент поручил восстановить в парканских школах факультативы по болгарскому языку

Президент поручил восстановить в парканских школах факультативы по болгарскому языку

Президент ПМР Вадим Красносельский поручил восстановить возможность факультативного, на добровольной основе, изучения болгарского языка во всех парканских школах. Глава государства напомнил, что большая часть жителей села Парканы – болгары.

«В чём я вижу необходимость изучения болгарского языка, письменности именно на базе школы? Понятно, что болгары, проживающие в Парканах, в семье говорят на болгарском языке. При этом дети ходят в русскую школу, потому что хотят поступить, например, в ПГУ. Но дома-то говорят на болгарском. Зачастую, если нет академического преподавания, язык превращается в суржик – с элементами вставок из других языков, с измененными окончаниями. И постепенно, если мы не вернемся к школьному преподаванию языка, болгарский язык превратится в "парканский" язык. Этого нельзя допустить», - написал Президент в своём телеграм-канале.

Вадим Красносельский подчеркнул, что один из базовых элементов нашей государственной идеи заключается в дальнейшем развитии общности «Приднестровский народ», передает novostipmr.com.

«Это народ, который состоит из многих национальностей и основывается на сохранении языков, культур и традиций… Я глубоко убежден: именно язык формирует культуру. Отказавшись от языка, народ теряет свою идентичность», - отметил Президент.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:53
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