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В Молдове могут ограничить максимальную скидку на продукты питания

В Молдове могут ограничить максимальную скидку на продукты питания

В Молдове могут ограничить максимальный размер коммерческой скидки, которую поставщики предлагают коммерсантам при продаже продуктов питания: она не должна превышать 10% от продажной цены поставщика.

Соответствующие поправки в Закон о внутренней торговле содержатся в законодательной инициативе, зарегистрированной в парламенте, пишет monitorul.fisc.md

В проекте уточняются некоторые специфические термины, такие как «производственный процесс», «регламенты продовольственного сектора», «безопасность пищевых продуктов», а также предлагается, чтобы между поставщиками и коммерсантами отдельно заключались контракты на закупку товаров – в них должны прописываться все условия поставки, и отдельно – контракты о реализации мероприятий по маркетингу и рекламе. При этом максимальный период проведения маркетинговых мероприятий в течение одного года по одному продукту не сможет превышать 60 дней.

За нарушение коммерсантом или поставщиком вышеупомянутых требований в Кодексе о правонарушениях будет предусмотрен штраф: для физлиц он составит от 50 до 100 УЕ, для юридических лиц – от 200 до 400 УЕ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что некоторые торговые сети проявляют дискриминационное отношение к местным производителям. Несмотря на внесенные ранее поправки в Закон о внутренней торговле (например, запрет на фактурирование/ рефактурирование услуг и применение сборов, не включенных в закупочную стоимость), коммерсанты применяют различные сборы, а также стали требовать более высокие скидки при закупке продовольственных товаров у поставщиков. В некоторых случаях запрашиваемая скидка достигает 30% от закупочной стоимости товаров, что вынуждает местных производителей, особенно небольших, продавать свою продукцию ниже производственной стоимости.

Автор законопроекта также ссылается на исследование Минэкономики и инфраструктуры, согласно которому торговые предприятия запрашивают у производителей молока скидки в размере от 1,5% до 15%, затем применяют торговую надбавку (в среднем около 25%), соответственно маржа прибыли на молочной продукции в торговле достигает 40%. Для мясной продукции, соков, консервов, наряду с высокой коммерческой скидкой, применяется еще более высокая торговая надбавка – 35-50%, соответственно, маржа прибыли торговых предприятий на этой продукции достигает 50-70%.

Законодательное ограничение максимальной коммерческой скидки, как ожидается, сократит незаконные торговые практики, позволит местным производителям продовольственных товаров сохранить прибыль, обеспечить их развитие, а внутренний рынок будет снабжаться продукцией местного производства.

Законопроект должен рассмотреть парламент страны.

monitorul.fisc.md
  • Сегодня, 19:03
  • DTV
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