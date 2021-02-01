Румынские СМИ опубликовали материал о советнике президента РМ Майи Санду Алле Немеренко, которая в прошлом занимала пост советника румынского министра здравоохранения Влада Войкулеску в правительстве Чолоша.
В расследовании отмечается, что Немеренко владеет агротуристическим пансионатом в Румынии, построенным после того, как она подала заявку на участие в программе финансирования через европейские фонды, пишет point.md ссылаясь на România TV
Помимо того, что семье Немеренко принадлежит пансионат, она также владеет несколькими компаниями в Румынии.
В прошлом году нынешний президент Молдовы Майя Санду отдыхала в Румынии, «в горах Чахлэу». Стоит отметить, что пансионат семьи Немеренко называется Zimbrii Ceahlăului.
В прессе пишут, что три семейные компании Немеренко, зарегистрированные в Румынии, - это Kadiz LAND SRL, LANDSTAR CAPITAL SRL и ИП Nemerenco. Семья также владеет офшорной компанией, зарегистрированной на Мальте.
Также в расследовании отмечается, что семья Немеренко владеет недвижимостью в уезде Нямц. Доказательством тому служит разрешение на продажу земли, полученное сыном советника президента.
Вчера Майя Санду отвергла все обвинения в адрес своего советника, заявив, что она является честным и неподкупным человеком.