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Румынские СМИ показали недвижимость советника президента РМ Аллы Немеренко

Румынские СМИ показали недвижимость советника президента РМ Аллы Немеренко

Румынские СМИ опубликовали материал о советнике президента РМ Майи Санду Алле Немеренко, которая в прошлом занимала пост советника румынского министра здравоохранения Влада Войкулеску в правительстве Чолоша.

В расследовании отмечается, что Немеренко владеет агротуристическим пансионатом в Румынии, построенным после того, как она подала заявку на участие в программе финансирования через европейские фонды, пишет point.md ссылаясь на România TV

Помимо того, что семье Немеренко принадлежит пансионат, она также владеет несколькими компаниями в Румынии.

В прошлом году нынешний президент Молдовы Майя Санду отдыхала в Румынии, «в горах Чахлэу». Стоит отметить, что пансионат семьи Немеренко называется Zimbrii Ceahlăului.

В прессе пишут, что три семейные компании Немеренко, зарегистрированные в Румынии, - это Kadiz LAND SRL, LANDSTAR CAPITAL SRL и ИП Nemerenco. Семья также владеет офшорной компанией, зарегистрированной на Мальте.

Также в расследовании отмечается, что семья Немеренко владеет недвижимостью в уезде Нямц. Доказательством тому служит разрешение на продажу земли, полученное сыном советника президента.

Вчера Майя Санду отвергла все обвинения в адрес своего советника, заявив, что она является честным и неподкупным человеком.


point.md
  • Сегодня, 19:13
  • DTV
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