Председателю Правительства представили информацию о внедрении Государственной информационной системы «Межведомственный электронный документооборот» в 2018-2020 годах. В рабочей онлайн встрече приняли участие Вице-премьер Станислав Касап и руководство министерства цифрового развития.
Как сообщил замминистра цифрового развития Александр Димитрогло, изначально в процессе электронного обмена документами были задействовано всего три участника. Сегодня в ГИС вовлечены еще 39 участников. До середины прошлого года шло поэтапное подключение министерств и ведомств.
Увеличение количества участников закономерно повлекло и рост объемов электронного документооборота. Так в 2018 году это было 13,5 тыс. документов в цифровом формате, в 2019 – 72,4 тыс. Рост за этот период составил 534%. В 2020 году общее число переданных электронных документов достигло 137,2 тыс., сообщает пресс-служба Правительства.
В августе прошлого года Правительство приняло ключевой документ, регламентирующий работу ГИС «МЭД». Именно в нем определен круг лиц, которые имеют право подписывать документы. Это руководители министерств и ведомств, а также их заместители. В Постановлении зафиксировано обязательное использование усиленных квалифицированных подписей и штампа времени. Кроме того, определен внешний вид документа, требования к его созданию и порядок электронного документооборота.
Отдельно остановились на планах на 2021 год:
«Первое, это подключить новых участников ГИС «МЭД» в количестве 9 единиц. Это восемь советов народных депутатов городов и районов и Приднестровский Республиканский банк», - сообщил замминистра цифрового развития.
К системе электронного документооборота проявили интерес и судебные органы. Для них планируют организовать точку доступа к ГИС на базе Судебного департамента при Верховном суде.
Будет разработана и внедрена возможность обмена информацией не только главным ведомством, но и его структурным подразделениям. Это позволит отделам ЗАГС, УНО, местным архивам выйти на новый уровень взаимодействия и улучшит качество работы организаций.
Как и любое нововведение МЭД при внедрении вызывал ряд сложностей. Однако планомерная работа по устранению проблем с программным обеспечением и налаживанием текущей работы позволяют все шероховатости устранять. Об этом говорил вице-премьер Станислав Касап: «Двигаться нужно эволюционным путем, потому что проблема не носит острого характера».
В целом, на данный момент бумажный документооборот сведен к минимуму. В напечатанном варианте передаются документы, имеющие соответствующий гриф.
В завершении онлайн-встречи Премьер поручил до конца февраля подготовить План развития ГИС «МЭД» на текущий год.
«В нем детально пропишите, кто подключается, когда подключается, какие подведомственные организации в составе министерств будут подключены, чтобы это было в виде плана работы на этот год с указанием сроков, ответсвенных лиц», - очертил круг задач Александр Мартынов. gov-pmr.org