Dnestr.TV

 
0

Захарова усомнилась в способности ЕС самостоятельно принимать решения

Захарова усомнилась в способности ЕС самостоятельно принимать решения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» усомнилась в способности Евросоюза самостоятельно принимать решения на фоне состоявшихся в Европарламенте специальных слушаниях, посвященных визиту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву 4–6 февраля.

Захарова напомнила, что по итогам переговоров в России на пресс-конференции Боррель поздравил страну с вакциной и заявил о необходимости взаимодействовать в этом направлении, так как Евросоюзу не хватает этой вакцины и вакцин вообще.

При этом по возвращении в евроструктуры Боррель опубликовал пост, который противоречит и тональности, и смыслу его выступления на пресс-конференции, заявляя о «чуть ли не провале переговоров», пишет iz.ru.

«Либо это какое-то невозможное двуличие, либо просто, когда он вернулся к себе туда, в Евросоюз, ему там какую-то поднастройку подправили. Но тогда, значит, возникает законный вопрос, а кто вообще диктует Евросоюзу политику на российском направлении? Кто диктует Евросоюзу — получается ведь, кто-то диктует — волю, которая не соответствует интересам Евросоюза? Мы догадываемся, кто», — заключила Захарова.

Ранее во вторник, 9 февраля, в Европарламенте состоялись специальные слушания, посвященные визиту Борреля в российскую столицу.

Большинство депутатов подвергли его критике, в частности за недостаточно жесткую позицию в отношении России. Также некоторые СМИ заявили о том, что поездка Борреля закончилась унижением.

Сам Боррель в ходе слушаний заявил, что отношения России и Евросоюза за прошедшие 30 лет фактически вернулись к состоянию времен холодной войны.

Кроме того, он сообщил, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой о введении новых рестрикций против Москвы. Боррель добавил, что эти вопросы будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах примут решения по дальнейшим шагам.

Боррель посетил Москву с официальным визитом 4–6 февраля. В ходе него он провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями общественных организаций. Тогда он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Дипломат заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

По возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление главы евродипломатии об итогах визита в Россию. В нем он, в частности, осудил решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. Также он заявил, что Брюссель может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в области соблюдения прав человека.

Российский МИД выразил удивление тем, как Боррель оценил итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Захарова считает, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.
iz.ru
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна