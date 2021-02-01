



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-декабрь 2020 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4 962 приднестровских рубля. За 2019 год она составляла 4 702 рубля. Рост за год – на 5,5%.



Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже.



Как и годом ранее, жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, пишет



Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики предоставила Государственная служба статистики ПМР.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2020 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 6 822 рубля ПМР (2019 год – 6 689 руб.) При средней зарплате за этот же период по республике равной 4 962 рубля, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 137,5% (2019 год – 142,3%).



Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2020 год одного работника, жителя столицы, составила 5 402 рубля (108,9% к среднему уровню по республике).



На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 5 042 рубля в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 101,6% к среднему уровню по Приднестровью.



Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.



Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:



- г. Бендеры – 4 591 рубль (92,5%),



- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 623 рубля (93,2%),



- г. Слободзея и Слободзейский район – 3 972 рубля (80,0%),



- г. Григориополь и Григориопольский район – 3 955 рублей (79,7%),



- г. Каменка и Каменский район – 3 829 рублей (77,2%).



Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедший год, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно на 70-80% выше, чем работник в Слободзейском, Григориопольском или Каменском районе.



Среднемесячный прожиточный минимум в Приднестровье за декабрь 2020 года по социально-демографическим группам населения следующий:



- на одного трудоспособного человека – 1 648 руб.;



- на одного пенсионера – 1 295 руб.;



- на одного ребенка – 1 589 руб.;



- в среднем на душу населения – 1 533 руб.



Иван Тыняев, Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-декабрь 2020 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4 962 приднестровских рубля. За 2019 год она составляла 4 702 рубля. Рост за год – на 5,5%.Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже.Как и годом ранее, жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, пишет newspmr.com Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2020 года(2019 год – 6 689 руб.) При средней зарплате за этот же период по республике равной 4 962 рубля, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 137,5% (2019 год – 142,3%).Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная(108,9% к среднему уровню по республике).На третьем местеДоход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 101,6% к среднему уровню по Приднестровью.Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:- г. Бендеры – 4 591 рубль (92,5%),- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 623 рубля (93,2%),- г. Слободзея и Слободзейский район – 3 972 рубля (80,0%),- г. Григориополь и Григориопольский район – 3 955 рублей (79,7%),- г. Каменка и Каменский район – 3 829 рублей (77,2%).Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедший год, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно на 70-80% выше, чем работник в Слободзейском, Григориопольском или Каменском районе.- на одного трудоспособного человека – 1 648 руб.;- на одного пенсионера – 1 295 руб.;- на одного ребенка – 1 589 руб.;- в среднем на душу населения – 1 533 руб.Иван Тыняев, newspmr.com

Все данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам ПМР опубликованы Государственной службой статистики ПМР.По ссылке можно скачать файл и ознакомиться подробнее: