Новое исследование показало, что повышение уровня моря может происходить быстрее, чем прогнозировалось ранее.
К концу столетия он может подняться более чем на 1,3 метра. Результаты исследования опубликованы в журнале Ocean Science, передает vokrugsveta.ru
Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, уровень моря к концу XXI века поднимется примерно на 1,1 метра. Однако исследователи из Копенгагенского университета (Дания) считают эту оценку слишком оптимистичной. Результаты их моделирования показали, что уровень моря поднимется примерно на 1,3 метра. Если этот прогноз верен, то 40% мирового населения, живущего в прибрежных районах, может оказаться в зоне риска.
Авторы нового исследования вели расчеты, основываясь на исторических данных, а также оценивая существующие модели для прогнозирования роста уровня Мирового океана. Расхождения с общепринятой «консервативной» моделью Межправительственной группы экспертов по изменению климата составили 25 сантиметров. vokrugsveta.ru