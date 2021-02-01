Депутаты фракций ПСРМ и "Шор" проголосовали сегодня на заседании парламентской комиссии по юридическим вопросам за проект, требующий перевода документов Постоянного бюро на русский язык.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат платформы DA Дину Плынгэу, проголосовавший против, сообщает point.mdссылаясь на tv8.md
«Платформа DA - единственная партия, которая бросила вызов всем неконституционным проектам ПСРМ. Сегодня "Шор" и ПСРМ на заседании комиссии проголосовали за проект, который требует перевода документов, выдаваемых Постоянным бюро, на русский язык. Я был единственным членом комиссии, проголосовавшим против», - написал в соцсетях народный избранник.
Отметим, что 21 января Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, на которых говорят на территории Республики Молдова.
Напомним, что за законодательную инициативу проголосовали 55 депутатов от фракции ПСРМ и Pentru Moldova.
В законопроекте, подписанном рядом депутатов-социалистов, отмечалось, что «русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком».
Впоследствии депутаты ПСРМ заявили, что снова выступят с этим проектом в парламенте.