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ПСРМ и "Шор" проголосовали за перевод актов Постоянного бюро парламента на русский язык

ПСРМ и "Шор" проголосовали за перевод актов Постоянного бюро парламента на русский язык

Депутаты фракций ПСРМ и "Шор" проголосовали сегодня на заседании парламентской комиссии по юридическим вопросам за проект, требующий перевода документов Постоянного бюро на русский язык.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат платформы DA Дину Плынгэу, проголосовавший против, сообщает point.mdссылаясь на tv8.md

«Платформа DA - единственная партия, которая бросила вызов всем неконституционным проектам ПСРМ. Сегодня "Шор" и ПСРМ на заседании комиссии проголосовали за проект, который требует перевода документов, выдаваемых Постоянным бюро, на русский язык. Я был единственным членом комиссии, проголосовавшим против», - написал в соцсетях народный избранник.

Отметим, что 21 января Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, на которых говорят на территории Республики Молдова.

Напомним, что за законодательную инициативу проголосовали 55 депутатов от фракции ПСРМ и Pentru Moldova.

В законопроекте, подписанном рядом депутатов-социалистов, отмечалось, что «русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком».

Впоследствии депутаты ПСРМ заявили, что снова выступят с этим проектом в парламенте.

point.md
  • Сегодня, 14:06
  • DTV
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