Журналисты молдавского телеканала TV8 Виорика Тэтару и Андрей Каптаренко записали на видео миротворческий пост возле села Гура-Быкулуй. Миротворцы, несущие службу на посту, потребовали от съемочной группы удалить материал, пояснив, что снимать контрольно-пропускной пункт без разрешения ОКК запрещено. Журналисты отказывались это сделать и вызвали полицию.
По словам сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олега Белякова, произошедшее накануне является провокацией. Журналисты молдавского телеканала работали без аккредитации, которая нужна для такого рода съемок, отметил Олег Беляков в интервью ИА «Новости Приднестровья».
В соответствии с базовыми решениями ОКК производить аудио- и видеосъемку на миротворческих объектах можно лишь после согласования с руководящим органом миротворческой операции. Получить аккредитацию можно в пресс-центре ответственного за проведение миротворческой операции органа.
Олег Беляков подчеркнул, что военнослужащие действовали строго по инструкциям и документам, утвержденным ОКК.
«То, что миротворцы остановили транспортное средство, потребовали уничтожить материалы видеосъемки, вызвали полицейских, военных наблюдателей – это все в рамках решений, которые приняла ОКК. Та же молдавская сторона подписывала эти документы, принимала эти решения», – сказал глава приднестровской делегации, подчеркнув, что действия миротворцев были грамотными, взвешенными и тактичными.
Прибывшие на место полицейские Молдовы отметили, что действия миротворцев нельзя расценивать как задержание, сообщает NewsMaker. Издание приводит слова представителя пограничной полиции, который сказал, что любые съемки выполняются только после предварительного согласования.
По мнению Олега Белякова, действия журналистов TV8 являются провокацией и попыткой очернить миротворческие механизмы.
«Видимо, там работают непрофессионалы, которые не справились с поставленной задачейи сами себя опорочили», – подытожил сопредседатель.
Подобные провокации на миротворческих постах с участием Виорики Тэтару и Андрея Каптаренко происходят не в первый раз. Аналогичный случай зафиксирован в июле прошлого года. Журналисты TV8 снимали миротворческий пост, а затем подали жалобу в полицию, заявив, что на них якобы «напали российские миротворцы».
Миротворческая операция под эгидой РФ реализуется в Приднестровье с 1992 года на основании межгосударственных соглашений. Она признана одной из самых успешных в истории: с 1992 года боевые действия не возобновлялись. Кроме Российской Федерации, в ней принимают участие стороны конфликта – ПМР и РМ, а также группа военных наблюдателей от Украины. Миротворческий контингент РФ формируется из состава Оперативной группы российских войск в Приднестровье. novostipmr.com