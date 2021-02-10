По новым санитарным правилам РФ, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны, заявили в Роспотребнадзоре.
Это не распространяется на планшеты и ноутбуки, пояснила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун, пишет ria.ru.
Ранее внимание на то, что до 80% детей пользуются для обучения смартфонами, обратил директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма. Он отметил, что это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации: экран слишком маленький. По мнению специалиста, он должен быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер шрифта и расстояние до дисплея.
В Роспотребнадзоре уже уточняли, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.
Сейчас проходят общественные слушания на тему "Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". ria.ru