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Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив Прокурора республики

Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив Прокурора республики

На пленарном заседании Верховного Совета ПМР были приняты три законодательные инициативы, автором которых выступил Прокурор ПМР.

Как сообщается на сайте Прокуратуры ПМР, в целях устранения ряда проблем, с которыми сталкиваются дознаватели, следователи и судьи в уголовно-процессуальной деятельности, предложены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс ПМР. Нововведения, в частности, предусматривают подробное регламентирование порядка приглашения, назначения, замены защитника и отказ от защитника. По аналогии с действующими нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации законодательно закреплены три формы участия защитника в уголовном судопроизводстве, который может быть: приглашен, обеспечен и назначен. Также предусмотрена возможность замены защитника в случае его неявки для проведения следственных действий.

Кроме того, по инициативе Прокурора ПМР усовершенствовано законодательство, устанавливающее ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Так, в части первой статьи 323-1 Уголовного кодекса ПМР изменены признаки субъективной стороны преступления, такие как мотив и цель. С вступлением в силу закона уголовной ответственности будут подлежать лица, совершившие это деяние из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

В иных случаях за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства наступит административная ответственность по нормам Кодекса об административных правонарушениях, который дополнен новой статьей.

Еще одна законодательная инициатива коснулась устранения противоречий Земельного кодекса ПМР в вопросе предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства из земель запаса и фонда перераспределения земель. В частности, скорректированы нормы, определяющие орган, уполномоченный принимать решения о предоставлении земель соответствующей категории.

Указанные законопроекты были рассмотрены депутатами и приняты во втором окончательном чтении.
prokuror-pmr.org
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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