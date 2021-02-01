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ГУпЧС информирует: 12 февраля на республику обрушится снег и метель
В ближайшую пятницу, 12 февраля, днём и ночью на республику обрушится снег и метель. Заметно понизится и температура воздуха.
Похолодает до –13 ˚С. Северо-западный ветер усилится до 20 м/с.
На дорогах возможна гололедица, сообщается на сайте МВД ПМР.
Спасатели напоминают: во всех городах и районах действуют пункты временного размещения граждан.
Если вы заметили человека, которому нужна помощь, или сами стали заложником непогоды, звоните в милицию на 102 или в единую службу спасения - на 101.
Также сотрудники ГУпЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных газовых и электроприборов:
– не используйте электрокамины круглосуточно. Нагрузка на электросеть может привести к короткому замыканию;
– при эксплуатации газовых колонок и котлов не забывайте о непрерывной вентиляции помещения;
– перекал неисправной отопительной печи может привести к трагическим последствиям.
Будьте осторожны! В случае возгорания незамедлительно набирайте номер 101.
mvdpmr.org
- Вчера, 21:43
- DTV
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