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ГУпЧС информирует: 12 февраля на республику обрушится снег и метель

ГУпЧС информирует: 12 февраля на республику обрушится снег и метель

В ближайшую пятницу, 12 февраля, днём и ночью на республику обрушится снег и метель. Заметно понизится и температура воздуха.

Похолодает до –13 ˚С. Северо-западный ветер усилится до 20 м/с.

На дорогах возможна гололедица, сообщается на сайте МВД ПМР.

Спасатели напоминают: во всех городах и районах действуют пункты временного размещения граждан.

Если вы заметили человека, которому нужна помощь, или сами стали заложником непогоды, звоните в милицию на 102 или в единую службу спасения - на 101.

Также сотрудники ГУпЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных газовых и электроприборов:

– не используйте электрокамины круглосуточно. Нагрузка на электросеть может привести к короткому замыканию;

– при эксплуатации газовых колонок и котлов не забывайте о непрерывной вентиляции помещения;

– перекал неисправной отопительной печи может привести к трагическим последствиям.

Будьте осторожны! В случае возгорания незамедлительно набирайте номер 101.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:43
  • DTV
  • Просмотров: 40
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