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Известный египетский курорт оградили забором с колючей проволокой

Известный египетский курорт оградили забором с колючей проволокой

Таким образом власти города намерены защитить курорт и туристов, которые его посещают.

В Египте вокруг популярного курорта Шарм-эль-Шейх построили 36-километровый бетонный забор с колючей проволокой, чтобы защитить туристов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным местных властей, таким образом они намерены привлечь туристов, количество которых уменьшилось в результате потрясений после революции в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синайском полуострове в 2015 году и пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net.

При этом в 2005 году боевики напали на сам курорт. В результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек, напоминает издание.



Ранее, в октябре, правительство Египта отменило визовый сбор для туристов. Однако новоприбывшим отдыхающим необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
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