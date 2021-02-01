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Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла в молдо-российских отношениях

Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла в молдо-российских отношениях

Москва надеется, что «в российско-молдавских отношениях здравый смысл при новом руководстве Молдавии возобладает». Как передает «infotag.md», об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Он сказал, что в России «следят за внутриполитической ситуацией в РМ».

По его словам, Москва настроена на «продолжение двустороннего сотрудничества на принципах прагматизма и взаимного учета интересов».

«Пока первые шаги нового президента применительно к выстраиванию российско-молдавских отношений создают впечатление некой двойственности. С одной стороны, Майя Санду говорит о готовности к диалогу с Россией. С другой – звучат резкие заявления по приднестровской тематике, о непризнании долга Приднестровья за российский газ, отменяется закон «О функционировании языков на территории РМ», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения», - отметил дипломат.

Он сообщил, что Посол РФ в РМ встретился с Санду после ее избрания президентом, и подтвердил готовность российской стороны к сохранению и развитию дружественных отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 г.».

«С молдавской стороны звучали такие же намерения», - отметил Руденко.

Он подтвердил, что Россия готова предоставлять свою вакцину против COVID-19 странам СНГ «на самых привлекательных условиях» и Молдова «выразила заинтересованность в ее приобретении».

«Продолжается соответствующая работа по согласованию разрешительных документов, сроков и условий поставок. Принимая во внимание сохраняющиеся высокие темпы распространения инфекции в мире, мы постараемся максимально пойти навстречу потребностям партнеров по СНГ», - сказал он.
infotag.md
  • Сегодня, 07:50
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