Dnestr.TV

 
0

Американец разгадал загадку из книги про охоту на сокровища и нашел $10 тысяч

Американец разгадал загадку из книги про охоту на сокровища и нашел $10 тысяч

Житель американского города Онеонта, штат Нью-Йорк, разгадал загадку из книги об охоте на сокровища и нашел жетон на 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает East Idaho News. Составитель кроссвордов и математических задач Кристиан Хаус узнал о книге «Большая американская охота на сокровища» из подкаста The Secret. В ней автор спрятал на территории США четыре жетона, за находку которых обещал заплатить по 10 тысяч долларов. К тому времени два жетона уже нашли: один в декабре под скамейкой в Лас-Вегасе, другой в январе под скамейкой в Санта-Фе, передает unian.net

Подсказка в книге гласила: «Тройная горка, Лайонс Нампа, жетон Гермеса».

Хаус выяснил, что в штате Айдахо есть город Нампа, а в Нампе - парк, который называется Лайонс. Там мужчина и обнаружил детскую площадку с тройной горкой.

Чтобы осмотреть горку, Кристиан Хаус прождал несколько часов, так как там было людно. И не пожалел - жетон оказался приклеен к ней скотчем снизу.

Хаус связался с организаторами охоты по электронной почте и сообщил о находке. После этого он был объявлен победителем. Ожидается, что чек с выигрышем будет прислан в течение недели.

unian.net
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна