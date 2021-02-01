В период с 5 по 11 февраля на территории республики зарегистрировано 173 заявления и сообщения о преступлениях. По 149 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 23 кражи (14 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (по всем фактам установлены подозреваемые лица), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано три госдолжника и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1224 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 14 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территориях обслуживания городов Тирасполь и Бендеры выявлено по четыре таких водителя, Дубоссарского и Слободзейского районов – по два, Рыбницкого и Каменского – по одному.
С 5 по 11 февраля на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших и раненых нет. По одному пожару произошло в Тирасполе, Днестровске, на территории обслуживания г. Бендеры (в с. Кицканы), Каменского района (в с. Севериновка). Два случая возгораний в Рыбницком районе (г. Рыбница и с. Белочи). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 32 административных протокола. mvdpmr.org