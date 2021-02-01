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На Европу обрушились аномальные морозы

На Европу обрушились аномальные морозы

В Дании температуры опустилась до минус 15, во Франции - до минут 14, в Нидерландах - до минус 20, а в Британии - почти до минус 23.
В ряде стран Европы наблюдаются аномально низкие температуры. Об этом сообщает телеканал Sky News в пятницу, 12 февраля.

Так, в Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде, пишет korrespondent.net.

В то же время во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.

При этом в Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.

Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.

Наконец, метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.

Напомним, что ранее стала известна дата саммита мировых лидеров по климату. Встреча пройдет в апреле. Главы государств планируют объединить усилия в борьбе с выбросами в окружающую среду.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:32
  • DTV
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