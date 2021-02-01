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В Приднестровье может появиться венчурный фонд развития перспективных бизнес-проектов

В Приднестровье может появиться венчурный фонд развития перспективных бизнес-проектов

По поручению Председателя Правительства Александра Мартынова Министерство экономического развития приступило к разработке проекта по созданию и функционированию венчурного фонда, средства которого планируется направить на поддержку начинающих предпринимателей, готовых реализовывать на территории Приднестровья бизнес-проекты, направленные на создание дополнительных рабочих мест. В качестве источников фонда на добровольной основе планируется привлекать средства из реального сектора экономики и государственные финансовые ресурсы, передает пресс-служба Правительства.

«Необходимость создания венчурного фонда назрела. Это крайне необходимо для развития малого и среднего предпринимательства в нашей республике, создания дополнительных рабочих мест», - отметил Александр Мартынов в ходе заслушивания отчета Агентства по инвестициям.

Венчурные фонды успешно работают в большинстве стран мира и являются мощными драйверами развития экономики.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:36
  • DTV
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