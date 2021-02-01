По поручению Председателя Правительства Александра Мартынова Министерство экономического развития приступило к разработке проекта по созданию и функционированию венчурного фонда, средства которого планируется направить на поддержку начинающих предпринимателей, готовых реализовывать на территории Приднестровья бизнес-проекты, направленные на создание дополнительных рабочих мест. В качестве источников фонда на добровольной основе планируется привлекать средства из реального сектора экономики и государственные финансовые ресурсы, передает пресс-служба Правительства.
«Необходимость создания венчурного фонда назрела. Это крайне необходимо для развития малого и среднего предпринимательства в нашей республике, создания дополнительных рабочих мест», - отметил Александр Мартынов в ходе заслушивания отчета Агентства по инвестициям.
Венчурные фонды успешно работают в большинстве стран мира и являются мощными драйверами развития экономики. gov-pmr.org