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Спасение Днестра и секретный протокол: в парламенте Молдовы создана спецкомиссия

Спасение Днестра и секретный протокол: в парламенте Молдовы создана спецкомиссия

В трехмесячный срок включенные в состав депутаты должны изучить ситуацию вокруг главной водной артерии Молдовы и сделать свои выводы.

В высшем законодательном органе озаботились состоянием реки Днестр. Для изучения состояния главной водной артерии страны создали парламентскую комиссию, ее возглавила депутат фракции ПСРМ Алла Пелепецкая.

В ходе состоявшихся перед этим дискуссий народные избранники обратили внимание на возможные проблемы с водоснабжением в будущем, передает sputnik.md.

Река Днестр является основным источником питьевой воды в Республике Молдова, который обеспечивает потребности 70% населения страны и более 90% - Кишинева.

"Днестр играет стратегическую, экономическую, культурно-историческую и жизненно важную роль в долгосрочном развитии страны. Защита Днестра – важная задача на европейском уровне, река обеспечивает водой порядка 8 миллионов людей как в Молдове, так и на Украине", – заявила депутат фракции "Шор" Виолета Иванов, которая также войдет в состав комиссии.

Парламентарии среди прочего рассмотрят воздействие на реку в результате деятельности расположенной на территории Украины Новоднестровской ГЭС, которая оказывает серьезное влияние на экологическую ситуацию экосистемы водного бассейна.

"Глубокую озабоченность вызывают намерения Киева установить и ввести в эксплуатацию новые турбины и расширить Новоднестровскую ГЭС, а также построить каскад из шести ГЭС на Днестре в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Эти проекты могут повысить сейсмическую активность в регионе, риск эрозии и оползней, ухудшить качество воды", – говорится в документе о создании комиссии.

На заседании парламента приводили и другие прогнозы экспертов: нынешняя ситуация может привести к изменению всей экосистемы реки, уже наблюдается изменение флоры в сторону болотной.

Депутаты предложили рассмотреть вопрос территориальных и экономических уступок Молдовы в пользу Украины в районе энергетических узлов, учредить фонд для поддержания состояния реки, а также запросить Россию предоставить документы советского периода по Новоднестровской ГЭС и последствиям развития гидроэнергетики на водоеме.

Также по предложению парламентской платформы Pentru Moldova была принята декларация "О текущем и будущем воздействии гидроэнергетических сооружений на реку Днестр и недопущении неминуемой экологической катастрофы".

"Мы с сожалением отмечаем, что серьезность ситуации также является следствием безответственных действий правительства Молдовы в период с 2010 по 2011 год, которые носят преступный характер, что мы осуждаем" , – говорится в декларации.

В 2011 году премьер-министр Молдовы Влад Филат и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписали секретный протокол о признании украинских предприятий и других объектов на территории Республики Молдова, которые по состоянию на 1 декабря 1990 года были в союзно-республиканском подчинении.

Ожидается, что декларация парламента будет направлена властям Украины, а также в международные структуры.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:46
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