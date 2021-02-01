Преступники незаконно снимали денежные средства со счетов своих жертв, выявляя мошенническим путем данные их банковских карт. Возраст преступников заключается между 20 и 45 годами, они являются уроженцами разных районов Молдовы. Двое из них, которые, возможно, являются организаторами мошеннической схемы, отбывают наказание в местах лишения свободы.
Также, один из подозреваемых в настоящее время занимает управляющую должность в одном из пенитенциарных учреждений страны.
Деятельность данной группировки находилась под наблюдением правоохранительных органов в течение пяти месяцев. В течение этого периода были собраны улики и сведения, доказывающие участие фигурантов дела в мошеннических деяниях, передает kp.md.
Согласно материалам дела, в течение всего 2020 года и по настоящее время преступникам удалось снять с банковских карт доверчивых граждан достаточно крупные денежные суммы.
Представителям закона также удалось установить, что деятельность группировки была четко организована – у каждого участника была своя роль, а часть «вырученных» денежных средств направлялась на поддержание и развитие криминального сообщества.
Во время обысков в домах, автомобилях и на рабочих местах мошенников были найдены банковские карты, SIM-карты для совершения звонков, мобильные телефоны и деньги.
Члены криминальной группировки были задержаны на 72 часа и помещены в следственный изолятор Управления полиции Кишинева.
В соответствии с действующим законодательством, преступникам грозит тюремный срок до 8 лет.