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Гарантии прав кредиторов, гуманизация законодательства и периодичность приема граждан

Гарантии прав кредиторов, гуманизация законодательства и периодичность приема граждан

Депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан рассмотрели законопроект, разработанный для обеспечения гарантий кредиторов реорганизуемого юридического лица. Предлагается прописать, что налоговые органы должны в обязательном порядке проводить контрольные мероприятия после официального опубликования уведомления о реорганизации юридического лица. Эту информацию необходимо внести в государственный реестр юридических лиц. Введение таких норм позволит кредиторам реорганизуемого юридического лица своевременно принять меры по защите своих интересов. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на пленарном заседании, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Еще один законопроект, поступивший в Верховный Совет, касается совершенствования Уголовного кодекса. Речь идет об исключении нормы, прописывающей наказание за ведение предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.

«Проведенной во втором полугодии 2020 года Прокуратурой ПМР плановой проверкой установлено, что нарушения лицензионных требований и условий, в связи с которыми возбуждаются уголовные дела данной категории, в подавляющем большинстве случаев касаются неисполнения требований по кадровому обеспечению лицензиата, о наличии руководящих работников и специалистов, надлежащей квалификации», – отметила, представляя законопроект, помощник Прокурора ПМР по взаимодействию с представительными органами государственной власти и местного самоуправления, органами исполнительной власти Наталья Капшук.

Данный законопроект направлен на гуманизацию уголовной политики государства. Документ рекомендован профильным комитетом к принятию в первом чтении депутатским корпусом.

Кроме этого, сегодня рассматривались поправки в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений». Автор инициативы – Совет народных депутатов Григориопольского района и города Григориополь – предложил установить периодичность осуществления личного приема граждан председателями Советов народных депутатов городов, районов, сел и поселков не реже 1 раза в неделю. В действующем законе прописан только порядок организации и проведения приема. Предложенные дополнения также рекомендованы профильным комитетом к принятию в первом чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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