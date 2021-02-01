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Что известно о мощном землетрясении в Японии

Что известно о мощном землетрясении в Японии

В субботу во второй половине дня удар подземной стихии ощутили жители двух отдаленных друг от друга стран - Армении и Японии.

МЧС Армении сообщило о землетрясении магнитудой 4,7 на западе страны. Эпицентр находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков составила шесть-семь баллов. В Арагацотнской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Вайоц-Дзорской областях они были слабее — по три-четыре балла.

В Ереване произошло землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Ереване в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

По свидетельствам очевидцев, землетрясение в городе было такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Помимо этого, в домах на пол падала мебель.

В Ереване наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 11 км к югу от Еревана. Глубина очага не уточняется.

При этом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении сообщили, что землетрясение магнитудой 4,7, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к юго-востоку от города.

"В 8 километрах к юго-востоку от Еревана [произошло] землетрясение", - указано в заявлении. - В 15:29 (14:29 мск - прим. ТАСС) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7 на глубине 10 км".

Пашинян сообщил, что в результате землетрясения в Ереване пострадал один человек
Один человек получил легкие травмы в результате землетрясения, происшедшего в субботу в Ереване. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет", - заявил глава правительства Армении.

Как сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям республики, землетрясение, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к юго-востоку от города. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 4,9.


Что известно о мощном землетрясении в Японии

В Японии 13 февраля зафиксировано землетрясение. Пострадали более 50 человек. Ранее сообщалось о 30 пострадавших. Большинство пострадавших - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего.

В то же время премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая перед журналистами, заявил, что произошедшее землетрясение не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. "Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако к настоящему времени данных о масштабных [разрушениях] не поступало", - отметил премьер, который почти сразу после землетрясения прибыл на свое рабочее место, где возглавил работу кризисного штаба. Глава правительства также еще раз отметил, что японские атомные объекты в результате удара стихии не пострадали.

Премьер призвал местных жителей готовиться к афтершокам и не выходить в ночное время на улицу.

Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.

Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3.

В стране объявили угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.

В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.

Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.

Сейчас подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.

Японские власти информировали, что национальные Силы самообороны будут направлены на помощь в ликвидации последствий подземных толчков, если это потребуется.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1". При этом в стране приостановили работу несколько ТЭС.

Кацунобу Като заявил, что атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения.

Движение скоростных поездов "синкансэн" приостановлено на нескольких направлениях.

В национальном метеорологическом управлении Японии заявили, что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.
tass.ru
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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