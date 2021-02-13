Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление Киева о невыполнимости Минских соглашений в их существующей редакции.
В своем комментарии агентству RT он высказал предположение, что после такого заявления дальнейшим действием Киева, вероятно, станет призыв к составлению новых договоренностей, передает eadaily.com.
«Причём главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только „свои“ телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — сказал депутат.
По его мнению, данные дипломатические «ухищрения» украинской стороны не приведут к окончанию конфликта на Донбассе, они лишь отдаляют долгожданный мир.
«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придётся, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — заключил Бальбек. Как сообщало EADaily, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские договорённости практически невыполнимыми в той редакции, в которой их подписали.
Он заверил, что Киев при этом намерен сделать всё для их реализации, однако признал, что спустя шесть лет после подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет. eadaily.com