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Названы причины сокращения численности украинцев

Названы причины сокращения численности украинцев

В Украине один из самых низких уровней рождаемости в ЕС и короткая продолжительность жизни.

Украинцев становится меньше. Причин две – это сокращение населения из-за низкой рождаемости и короткая продолжительность жизни, заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире канала Украина 24.

"Главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - сказала Ткаченко.

Также она подчеркнула, что состояние общества в стране сказывается, прежде всего, и на демографии, сообщает korrespondent.net.

По мнению специалиста, гражданам Украины следует научиться относиться друг к другу лучше.

"Само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - подчеркнула Лидия Ткаченко.

Эксперт добавила, что демографическая ситуация в Украине не сильно отличается от ситуаций не только в РФ, Беларуси и Молдове, но и странах Балтии.

Согласно Госстату, за последний год украинцев стало меньше на 300 тысяч человек. По состоянию на 1 декабря 2020 года количество населения в Украине составляло 41 миллион 630 тысяч человек.

Напомним, в конце 2020 года мы сообщали, что население Украины сократилось на 232 тысячи.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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