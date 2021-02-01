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В Кишинёве может исчезнуть ещё одна мозаика

В Кишинёве может исчезнуть ещё одна мозаика

В Кишинёве исчезнет ещё одна мозаика — в подземном переходе возле Государственного педагогического университета.

Мэрия распорядилась сделать там капитальный ремонт. Панно с национальными и абстрактными узорами демонтируют, а вернут ли их обратно — неизвестно, передает publika.md

"Мы оставляем решение за авторами проекта по реконструкции. Конечно, мы со своей стороны хотим сохранить то, что представляет собой исторический интерес", - сказал мэр Кишинева.

С советских времён в столице сохранилось всего около нескольких десятков мозаичных панно. "В Кишиневе порядка 11 мозаик внесены в реестр национальных памятников. Самая старая находится на улице Мунчештской, ей более 50 лет", - отметил директор Агентства по инспектированию памятников Ион Штефэницэ.

По его мнению, чтобы не утратить панно, нужно обновить реестр, который последний раз пересматривали в 2010 году. Только так мозаики можно будет не только защитить от демонтажа, но и увеличить шансы на их реставрацию.

"Необходимо, чтобы институт культурного наследия пересмотрел реестр и проинспектировал все мозаики города. Многие из них достойны оказаться в списке памятников", - сказал Штефэницэ.

В столице уже демонтировали две уникальные мозаики. Одну, авторства Михаила Бури, сняли с Дворца культуры профсоюзов. Другую — со стены жилого дома по адресу Константина Негруцци 2. Первая хранится на складе, вторую обещали отреставрировать и переместить.
publika.md
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
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