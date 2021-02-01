Гепатитом А на Одесчине заболели сразу 15 детей и один взрослый, проживающие в одном доме. Другие подробности не сообщаются.
В городе Раздельная в Одесской области вирусным гепатитом А заболели 16 человек, которые проживают в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), передает korrespondent.net.
"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении ГСЧС.
В ведомстве добавили, что на сегодня там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.