Dnestr.TV

 
0

Молдавская ГРЭС нарастила в 2020 году выработку электроэнергии на 10%

Молдавская ГРЭС нарастила в 2020 году выработку электроэнергии на 10%

Одно из крупнейших и бюджетообразующих приднестровских предприятий - Молдавская ГРЭС - нарастила в 2020 г. производство электроэнергии с 4,243 млрд. кВт/час до 4,688 млрд, или на 10%.

Об этом сообщил накануне на пресс-конференции ее гендиректор Валентин Трубчанин, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Он объяснил рост увеличением поставок на экспорт и, частично, на внутренний рынок, а именно - для Рыбницкого металлургического завода (ММЗ). Соответственно увеличился коэффициент использования установленной мощности, с 19,22% до 21,18%.

По его словам, отпуск электроэнергии осуществлялся в основном, в Молдову, - 3,251 млрд кВт/час (+14%), тогда как на долю Приднестровья пришлось 1,241 млрд (+3%).

При этом, отпуск тепловой энергии уменьшился на 4%, составив 97,599 тыс. Гкал. Руководство предприятия объясняет это "повышением среднего уровня температуры наружного воздуха по сравнению с предыдущим годом".

С целью увеличение надёжности и бесперебойности энерго- и теплоснабжения потребителей внутреннего рынка и поставок электроэнергии на предприятии выполнен целый ряд ремонтных работ, в том числе по модернизации системы управления энергоблоком–11.

МГРЭС - одна их крупнейших электростанций Восточной Европы. Она сдана в эксплуатацию в 1964 г. Располагает 12 энергоблоками общей установочной мощностью 2520 МВт, из которых задействовано лишь три-четыре. В советские годы станция не только обеспечивала энергией всю Молдову и юг Украины, но и экспортировала ее на Балканы. Владельцем станции является российская группа "Интер РАО". С 2009 г. МГРЭС является основным поставщиком электроэнергии в Молдову. Согласно существующему контракту, до конца марта 2021 г. станция поставляет всю импортируемую Молдовой электроэнергии по цене порядка $48 за 1 МВт/час.
point.md
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Новые цены на топливо
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Новые цены на топливо
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна