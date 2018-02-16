Одно из крупнейших и бюджетообразующих приднестровских предприятий - Молдавская ГРЭС - нарастила в 2020 г. производство электроэнергии с 4,243 млрд. кВт/час до 4,688 млрд, или на 10%.
Об этом сообщил накануне на пресс-конференции ее гендиректор Валентин Трубчанин, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Он объяснил рост увеличением поставок на экспорт и, частично, на внутренний рынок, а именно - для Рыбницкого металлургического завода (ММЗ). Соответственно увеличился коэффициент использования установленной мощности, с 19,22% до 21,18%.
По его словам, отпуск электроэнергии осуществлялся в основном, в Молдову, - 3,251 млрд кВт/час (+14%), тогда как на долю Приднестровья пришлось 1,241 млрд (+3%).
При этом, отпуск тепловой энергии уменьшился на 4%, составив 97,599 тыс. Гкал. Руководство предприятия объясняет это "повышением среднего уровня температуры наружного воздуха по сравнению с предыдущим годом".
С целью увеличение надёжности и бесперебойности энерго- и теплоснабжения потребителей внутреннего рынка и поставок электроэнергии на предприятии выполнен целый ряд ремонтных работ, в том числе по модернизации системы управления энергоблоком–11.
МГРЭС - одна их крупнейших электростанций Восточной Европы. Она сдана в эксплуатацию в 1964 г. Располагает 12 энергоблоками общей установочной мощностью 2520 МВт, из которых задействовано лишь три-четыре. В советские годы станция не только обеспечивала энергией всю Молдову и юг Украины, но и экспортировала ее на Балканы. Владельцем станции является российская группа "Интер РАО". С 2009 г. МГРЭС является основным поставщиком электроэнергии в Молдову. Согласно существующему контракту, до конца марта 2021 г. станция поставляет всю импортируемую Молдовой электроэнергии по цене порядка $48 за 1 МВт/час. point.md