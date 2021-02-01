По словам журналиста Алексея Андронова, как минимум два ведущих телеканала «Матч ТВ» отстранены от работы в эфирах с требованием «похудеть».
Как минимум два ведущих российского спортивного телеканала «Матч ТВ» не будут работать в эфирах в ближайшее время из-за проблем с лишним весом, при этом конкретные имена не разглашаются. Об этом сообщил спортивный журналист Алексей Андронов в своем Telegram-канале, передает rbc.ru
«На «Матч ТВ» время диеты. Как минимум два ведущих отстранены от эфиров с требованием «похудеть», — написал Андронов.
По информации еще одного Telegram-канала «Дай ударить», требование привести себя в форму коснулось спортивных комментаторов Романа Скворцова и Дмитрия Лукашова. При этом остальным телекомментаторам также необходимо держать себя в оптимальной форме в связи с ужесточением требований на телеканале «Матч ТВ».
РБК направил запрос пресс-службе «Матч ТВ».
В начале января руководство российского телеканала объявило о запрете англицизмов (заимствований слов и выражений из иностранных языков) в эфирах «Матч ТВ». Комментаторы и ведущие получили список слов, запрещенных к употреблению, куда вошли такие слова, как «лайкать», «корнер», «голеадор», «окей», «ассист», «кипер», «коуч» и другие. Список опубликовал спортивный журналист Станислав Гридасов в своем Telegram-канале.
«Общеизвестно, что главный начальник «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания», — написал Гридасов.
Cлова, входящие в стоп-лист телеканала «Матч ТВ», запрещены к употреблению в прямых эфирах и спортивных трансляциях.
С ноября 2015 года Алексей Андронов работал на телеканале «Матч ТВ» футбольным комментатором. В январе следующего года он вместе с другими спортивными комментаторами — Василием Уткиным, Кириллом Дементьевым, Александром Елагиным — покинул штат телеканала и был переведен на гонорарную основу. Спустя месяц Андронова отстранили от «любой работы» на «Матч ТВ». При этом причины увольнения так и не были раскрыты. С начала февраля 2018 года Андронов комментирует матчи чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) на интернет-канале «Сила ТВ». Помимо этого он работает комментатором на cпортивном телеканале Viasat Sport.