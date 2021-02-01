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Цены на нефть превысили 63 доллара

Цены на нефть превысили 63 доллара

Увеличение стоимости "черного золота" связан с дополнительным сокращением добычи странами ОПЕК+.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дорожать и в ночь с воскресенья на понедельник, 15 февраля, превысили 63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель, что является максимумом с января прошлого года, передает korrespondent.net.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть WTI дорожала на 1,4% - до 60,2 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рост цен на "черное золото" связан с дополнительным сокращением добычи странами ОПЕК+, а также с опасениями за состояние мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:26
  • DTV
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