Увеличение стоимости "черного золота" связан с дополнительным сокращением добычи странами ОПЕК+.
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дорожать и в ночь с воскресенья на понедельник, 15 февраля, превысили 63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель, что является максимумом с января прошлого года, передает korrespondent.net.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть WTI дорожала на 1,4% - до 60,2 доллара за баррель.
По мнению аналитиков, рост цен на "черное золото" связан с дополнительным сокращением добычи странами ОПЕК+, а также с опасениями за состояние мировой экономики на фоне пандемии коронавируса. korrespondent.net