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С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей

С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей

МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей, с этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомился ТАСС.

"Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в документе.

Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").

Единая автоматизированная информационная система
Кроме того, с 1 марта МВД вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Как сообщили в ведомстве, оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Сама съемка автомобиля будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

В систему будут вносится также информация о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, о дате, а также о времени начала и окончания проведения техосмотра. Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Как сообщили в МВД, оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в бумажном экземпляре.

tass.ru
  • Сегодня, 05:29
  • DTV
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