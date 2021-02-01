С сегодняшнего дня за парты вернулись ученики всех школ. Основные предметы будут снова преподаваться в традиционной очной форме. Для ряда дисциплин сохранится дистанционное преподавание. К учебному процессу в таком комбинированном формате вернулись также студенты среднего и высшего профессионального образования. Президент обратил внимание на необходимость строжайшего соблюдения в учебных заведениях установленных санитарных правил. «Не нужно слепо гнаться за «очностью». Нужно руководствоваться здравым смыслом. При первых признаках заболевания учащиеся должны оставаться на домашней изоляции. Скрывать даже малейшие признаки заболевания недопустимо!», – цитирует пресс-служба Президента.
Говорили в ходе заседания Оперативного штаба и о необходимости организации тестирования на COVID-19 в дубоссарском Центре реабилитации детей с ОПЖ. Тестирование нужно для прибывающих туда на лечение и реабилитацию детей-инвалидов и сопровождающих их родителей. «Центр готов и он должен начать полноценно работать даже в условиях пандемии. Для этого необходимо обеспечить безопасность воспитанников», – считает Вадим Красносельский. Сейчас центр посещают 47 детей.
Еще один важный вопрос, который был поднят на Оперштабе – создание условий для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19. Президент поручил провести ревизию имеющегося в Приднестровье холодильного оборудования и, в случае необходимости, в срочном порядке организовать закупку дополнительных холодильных камер. «Приднестровье готово принять любую вакцину в использование – как российскую, так и европейскую. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе», – подчеркнул Глава государства. Вадим Красносельский напомнил также о том, что любые иммунобиологические препараты, используемые для вакцинации в Приднестровье, подлежат обязательной сертификации. president.gospmr.org