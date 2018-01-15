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Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать спецмаркой

Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать спецмаркой

С 1 мая 2021 года в Молдове вступят в силу положения п.5, ст. 4 Закона о введении в действие раздела IV Налогового кодекса РМ, а также в ряд связанных с ним нормативных актов.

В соответствии с этими положениями алкогольная продукция и табачные изделия, ввозимые на территорию Молдовы и предназначенные для потребления на неподконтрольной конституционным властям страны территории, должны быть маркированы специальной «потребительской маркой», за исключением игристых и шипучих вин, дивинов в сувенирных бутылках емкостью до 0,25 литра и емкостью 1,5 литра, 3 литра и 6 литров; алкогольная продукция с содержанием этилового спирта до 7% объема и пиво; спирт этиловый неденатурированный (товарные позиции 2207 и 2208), используемый в медицинских целях, передает monitorul.fisc.md

Порядок приобретения, использования и применения потребительских марок аналогичен установленному для акцизных марок, а дизайн знака «Потребительская марка» предстояло установить Министерству финансов РМ. В связи с этим минфином разработан и введен в действие Приказ №20 от 2 февраля 2021 г. o внесении изменений в Приказ Министерства финансов РМ № 91 от 7 июня 2019 г. „Об утверждении дизайна марки „Акцизная марка”. Документ дополнен определением «потребительская марка», а в приложениях представлены ее образцы как для алкогольной продукции, так и для табачной продукции ввозимой на территорию РМ и предназначенную для потребления в Приднестровье.

Ожидается, что отличительная маркировка обеспечит прослеживаемость табачных изделий и алкогольной продукции, ввозимых на левобережье Днестра для использования на указанной территории.

Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать спецмаркой

Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать спецмаркой

Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать спецмаркой

monitorul.fisc.md
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 3
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