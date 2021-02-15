В Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье прошло открытие памятного мемориального комплекса войнам-интернационалистам, приуроченого к 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
«Конечно, в этой жизни всё меняется, но не меняется одно - память о тех всех, кто, не задумываясь, отдал свои жизни за пределами отечества», - отметил начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков.
На мероприятии присутствовали почётные гости - Военно-воздушный атташе РФ Андрей Прибытков, руководитель Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьёв, советник Президента ПМР Виталий Разгонов, министр обороны ПМР Олег Обручков, министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, министр госбезопасности Валерий Гебос, представители общественных организаций воинов-интернационалистов Каменки, Рыбницы, Слободзеи, юнармейцы и военнослужащие ОГРВ, сообщает novostipmr.com.
На мемориальной плите высечены имена военнослужащих 14-й гвардейской общевойсковой армии, которые воевали в Афганистане, Анголе, Вьетнаме и других горячих точках.
«Здесь отметили не только тех, кто погиб в этих локальных конфликтах, здесь именно фамилии тех людей, которые эти конфликты пережили на своих плечах, и сегодня их с нами нет», - отметил начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков.
Также памятник стилизован с левой стороны под Бендерскую крепость, а справа - под Московский кремль.
«Здесь мы хотели подчеркнуть, что неважно, где мы находимся: в РФ или Приднестровье, - служба, она единая. Только здесь нам нужно еще более чётко и слаженно действовать, потому что мы являемся гарантами мира», - рассказал Дмитрий Зеленков.
Говоря о роли локальных войн, он отметил, что они помогли раскрыть взгляд на формы и способы применения вооруженной борьбы. Ветераны, которым удалось перенять этот опыт, делятся им с молодым поколением. С напутствием к собравшимся обратился председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга.
«Берегите нашу историю. За неё тоже сейчас нужно воевать, только без стрельбы. Передайте её детям, внукам. Её нужно сберечь. Слишком много сейчас желающих переписать историю и выдать на свой лад», - подчеркнул Игорь Буга.
В завершение все участники мероприятия возложили цветы в память о погибших воинах-интернационалистах. novostipmr.com