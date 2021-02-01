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В Молдове торговые центры будут закрываться в выходные, а также сокращено количество гостей на мероприятиях

В Молдове торговые центры будут закрываться в выходные, а также сокращено количество гостей на мероприятиях

Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения РМ ввела дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения вируса COVID-19 с 17 февраля 2021 года.

В частности, деятельность торговых центров в стране будет прекращена по выходным, а коммерческие рынки будут работать только по вторникам, четвергам и субботам, для сельскохозяйственных рынков сделано исключение, сообщает Минздрав РМ.

Хозяйствующие субъекты, работающие в закрытых помещениях, должны будут обеспечить сопутствующее нахождение внутри потребителей, исходя из нормы 1 посетитель / 4м2 свободной коммерческой площади, пишет point.md.

Кроме того, сокращено разрешенное количество гостей на праздничных мероприятиях, проводимых в заведения общественного питания. Вместо 50 человек, теперь допускается максимум 20.

Присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему запрещено. Ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.

Напомним, Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения РМ приняла сегодня решение продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 15 апреля 2021 года.

point.md
  • Вчера, 19:17
  • DTV
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