Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения РМ ввела дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения вируса COVID-19 с 17 февраля 2021 года.
В частности, деятельность торговых центров в стране будет прекращена по выходным, а коммерческие рынки будут работать только по вторникам, четвергам и субботам, для сельскохозяйственных рынков сделано исключение, сообщает Минздрав РМ.
Хозяйствующие субъекты, работающие в закрытых помещениях, должны будут обеспечить сопутствующее нахождение внутри потребителей, исходя из нормы 1 посетитель / 4м2 свободной коммерческой площади, пишет point.md.
Кроме того, сокращено разрешенное количество гостей на праздничных мероприятиях, проводимых в заведения общественного питания. Вместо 50 человек, теперь допускается максимум 20.
Присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему запрещено. Ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.
Напомним, Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения РМ приняла сегодня решение продлить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 15 апреля 2021 года.