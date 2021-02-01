Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики предлагается дополнить новой нормой – дать возможность строить на земельных участках, предоставляемых в аренду. С такой инициативой выступило Правительство ПМР.
В настоящее время в Земельном кодексе детально прописано, как можно использовать арендуемые земельные участки. В частности, граждане могут получить такие участки в аренду для организации крестьянского или фермерского хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства и ряда других целей. При этом закон позволяет строить капитальные сооружения исключительно на землях общего пользования. А это земли населенных пунктов. То есть площади, улицы, парки, бульвары и скверы. Но организовать фермерское хозяйство или вести личное подсобное хозяйство на землях общего пользования по закону нельзя, передает newspmr.com.
Разработчики предложили дополнить Земельный кодекс ПМР и позволить передавать земельные участки в аренду под иные цели, в том числе под строительство капитальных строений.
«Земельный кодекс имеет исчерпывающий перечень требований и норм, при которых может быть разрешено строительство. Правительством предлагается в определенной степени расширить этот перечень. Но мы не можем принять норму, в которой прописано «иные случаи». Мы изучим существующую практику, и данные случаи будут отдельно прописаны с учетом той практики, которая сложилась на территории нашего государства», - пояснил зампредседателя парламентского комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
Целью данной законодательной инициативы является пополнение бюджетов различных уровней. В настоящее время арендная плата за земельные участки, предоставленные физическим лицам, поступает в местный бюджет в размере 100%. За те участки, которые предоставлены юридическим лицам, плата в размере 70% идет в местный бюджет и 30% – в республиканский.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики принял законопроект в первом чтении. Работа над дополнениями в Земельный кодекс будет продолжена с учетом замечаний и предложений, прозвучавших в ходе обсуждения.