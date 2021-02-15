МИДЕИ выпустило комментарий для прессы, в котором вновь призвало дипломатов воздерживаться от участия в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами.
"В контексте просьб прокомментировать участие в формате видеоконференции посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова в мероприятии, организованном тираспольскими структурами, мы со всем уважением напоминаем общественности об основной позиции Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
Мы подтверждаем просьбу властей Республики Молдова воздержаться от участия дипломатов, аккредитованных в нашей стране, в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций в этом регионе"- , сообщает moldpres.md.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ призывает дипломатические миссии своевременно получать информацию, одновременно с Бюро по реинтеграции, о проведенных контактах и содержании обсуждений, а также публично опровергать ошибочную и предвзятую информацию, которая может содержать заявления и пресс-релизы тираспольских структур.
Правительство Республики Молдова продолжает выступать за консолидацию усилий по достижению всеобъемлющего и устойчивого политического решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета, территориальной целостности в рамках международно признанных границ Республики Молдова, с предоставлением особого статуса Приднестровскому региону". moldpres.md