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Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США.

Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете статистического агентства Еврокомиссии - Евростата, передает ТАСС

"В 2020 году Китай стал главным партнером ЕС", - отмечается в документе.

В минувшем году импорт ЕС из Китая вырос на 5,6% до €383,5 млрд, экспорт в Китай - на 2,2% - до €202,5 млрд. С США динамика противоположная - американский импорт в ЕС упал на 13,2% - до €202 млрд, а экспорт ЕС в США сократился на 8,2% - до €353 млрд.

Помимо пандемии, изменение торговой динамики в немалой степени стало следствием выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

tass.ru
  • Сегодня, 05:47
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