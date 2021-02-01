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Эстония призывает Евросоюз усилить санкции против России

Эстония призывает Евросоюз усилить санкции против России

Отношения между ЕС и Россией в настоящий момент находятся на самом низком уровне, считают в Эстонии.

Парламент Эстонии призывает государства Европейского союза ужесточить санкции на международном уровне против России, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности, что касается прав человека. Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.

Эстонские депутаты призвали членов ЕС придерживаться единой политики при введении и исполнении санкций, а также к сотрудничеству в этом вопросе с Соединенными Штатами, Великобританией и другими демократическими государствами, пишет korrespondent.net.

"Единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из наших общих демократических ценностей", - говорится в заявлении.

По мнению парламентариев Эстонии, институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не соответствовал стандартам и принципам Содружества.

"Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения", – также говорится в заявлении.

Напомним, в Евросоюзе разрабатывают четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список Навального - введение ограничений против причастных к заключению оппозиционера.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:49
  • DTV
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