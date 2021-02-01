Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии избрали 15 февраля новым генеральным директором Всемирной торговой организации. Она станет первой женщиной на этом посту и первым представителем Африки, сообщается на сайте ВТО.
Окоджи-Ивеала вступит в должность 1 марта. Срок ее полномочий истечет 31 августа 2025 года, но может быть продлен.
Новый гендиректор уже сказала, что ее главной целью станет борьба с последствиями пандемии коронавируса и в экономике, и в сфере здравоохранения, передает rtvi.com.
Главу ВТО планировали избрать еще три месяца назад после досрочной отставки Роберту Азеведу. Но администрация Дональда Трампа отказалась поддерживать кандидатуру Окоджи-Ивеалы на пост главы ВТО. Вместо нее Вашингтон сделал ставку на южнокорейского министра торговли Ю Мэн Хи. Однако 5 февраля она сняла свою кандидатуру, и команда нового президента США Джо Байдена выступила в поддержку Окоджи-Ивеалы.
Окоджи-Ивеала окончила Гарвард по специальности экономика, а потом защитила докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. У нее помимо нигерийского есть и американское гражданство.
Четверть века новый гендиректор ВТО проработала во Всемирном банке, где управляла портфелем активов на $81 млрд. С 2011 по 2015 год она была министром финансов Нигерии.
Сейчас Окоджи-Ивеала также является спецпосланником Всемирной организации здравоохранения по вопросам борьбы с COVID-19. В ВТО идут безуспешные переговоры о том, чтобы снять охрану интеллектуальных прав с лекарств от коронавируса, против чего возражают богатые страны.
Окоджи-Ивеале придется проводить международные переговоры на фоне продолжающегося торгового конфликта США и Китая, а также требований изменить правила организации, отмечает Reuters. rtvi.com